Как звездный Месси дебютировал в Лиге чемпионов в Донецке 15 лет назад – эксклюзивные кадры

Ровно 15 лет назад форвард "Барселоны" Лионель Месси дебютировал за первую команду каталонцев в Лиге Чемпионов в матче с донецким "Шахтером" (0:2).

Аргентинец появился с первых минут в матче против "Шахтер" на РСК "Олимпийский". "Горняки" победили (2:0) благодаря дублю Джулиуса Агаховы, а Месси провел на поле весь матч.

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Дебют Лионеля Месси в Лиге чемпионов: смотрите видео

Messi made his #UCL debut 15 years ago today!



He's done pretty well in the competition since... pic.twitter.com/p3YDoxdqKq — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 7 декабря 2019 г.

Всего Месси противостоял "горнякам" 5 раз, забив в их ворота 3 гола и отдав одну результативную передачу.

Месси провел за "блаугранас" 140 матчей в самом престижном европейском турнире, записав на свой счет 114 голов и 34 асисты.

Также добавлю, что в составе "Барселоны" Месси выигрывал Лигу Чемпионов 4 раза.