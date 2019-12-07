Как звездный Месси дебютировал в Лиге чемпионов в Донецке 15 лет назад – эксклюзивные кадры
Ровно 15 лет назад форвард "Барселоны" Лионель Месси дебютировал за первую команду каталонцев в Лиге Чемпионов в матче с донецким "Шахтером" (0:2).
Аргентинец появился с первых минут в матче против "Шахтер" на РСК "Олимпийский". "Горняки" победили (2:0) благодаря дублю Джулиуса Агаховы, а Месси провел на поле весь матч.
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Дебют Лионеля Месси в Лиге чемпионов: смотрите видео
Всего Месси противостоял "горнякам" 5 раз, забив в их ворота 3 гола и отдав одну результативную передачу.
Месси провел за "блаугранас" 140 матчей в самом престижном европейском турнире, записав на свой счет 114 голов и 34 асисты.
Также добавлю, что в составе "Барселоны" Месси выигрывал Лигу Чемпионов 4 раза.
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