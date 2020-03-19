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Как звезды футбола присоединились к челленджу "Оставайся дома", набивая туалетную бумагу: видео

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Пока по миру распространяется коронавирус, человечество пытается бороться с ним всеми возможными способами. Один из них – карантин, во время которого надо остаться дома.

Именно с таким призывом к болельщикам обращаются мировые звезды спорта. Поэтому в Сети был запущен челлендж "оставайся дома" (#stayathomechallenge) , где спортсмены набивают туалетную бумагу. Теннисисты, например, делают это на ракетке.

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Футболисты же более привычным для них способом – на ноге. Одним из первых это начал защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос. Правда у него испанское название челленджа – #QuédateEnCasa.

А дальше уже свое мастерство начали демонстрировать и другие футболисты. Его одноклубник Марсело.

Поддержал челендж нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On a roll ? Wanted to get in on the action...#stayathomechallenge (recovery version )

Допис, поширений Marcus Rashford (@marcusrashford)

А также полузащитник "красных дьяволов" Бруну Фернандеш.

Стоит отметить, что два легендарных игрока МЮ отдали свои отели в Манчестере под нужды медиков, которые борются с коронавирусом.

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Технику с туалетной бумагой показал и бывший игрок "МанЮнайтед" Луиш Нани. Он сейчас выступает в США за "Орландо".

К челленджу присоединились и непримиримые соперники МЮ из "Ливерпуля" – Стивен Джеррард (он сейчас тренирует шотландский "Рейнджерс").

А также Джимми Каррагер. Однако у последнего не все удалось с первого раза, за что его попытка больше вызвала смех. При этом челендж у него получил название #toiletrollchallenge.

Зато бывший полузащитник сборной Бразилии Фелипе Мело решил по-особенному показать свое мастерство в работе с туалетной бумагой.

Многие футболисты, принявшие участие в этом челендже, выложили видео у себя в Stories в Instagram.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Спорт Футбол Здоровье Коронавирус Covid-19 Новости Спорта Коронавирус в Украине
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