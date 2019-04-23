Какие легендарные спортсмены стали известными политиками

В свежем выпуске программы "Спорт навыворот" – спортсмены иногда пытаются собственные спортивные успехи перенести в политику. Так, легендарный форвард "Милана" Джордж Веа стал президентом Либерии, а экс-динамовец Киева Каха Каладзе сейчас главный человек в Тбилиси. А легендарный легкоатлет Сергей Бубка был в "Партии регионов". И почетный и вечный чемпион мира WBC Виталий Кличко стал мэром Киева

Также можно вспомнить и российских спортсменов в политике.

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Хоккеист Александр Овечкин уже более 10 лет играет в США. Однако, если же вдруг решит таки вернуться домой, то там уже будет ждать тепленькое место в Государственной Думе. К тому же, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева еще в 2007 году примеряла мандат.

Некоторые порталы уже предположили, как могли бы выглядеть агитационные плакаты украинских спортсменов:

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