Какие шансы у "Динамо" и "Александрии" выйти из группы Лиги Европы

Уже совсем скоро стартует групповой этап Лиги Европы, где Украина будет представлена сразу двумя клубами – "Динамо" и "Александрией". Могли мы там увидеть также "Зарю" и "Мариуполь", но им не удалось преодолеть квалификацию, хотя обе команды боролись до последнего

Жеребьевка преподнесли киевлянам "северное турне" в гости к "Копенгагену" (Дания) и "Мальме" (Швеция), и поездку к швейцарскому "Лугано". "Александрии" же предстоит борьба за выход из группы с "Вольфсбургом" (Германия), "Гентом" (Бельгия) и "Сент-Этьеном" (Франция).

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Очень хочется, чтобы к весне количество наших команд в Лиге Европы не уменьшилось, но, пока можно не волноваться только за "Динамо". Аналитики Favorit Sport дают команде Алексея Михайличенко коэффициент 1.90 на победу в группе B, тогда как у "Копенгагена" коэффициент 4.00, а в "Мальме" и "Лугано" по 6.00.

В группе I, куда попала "Александрия", ситуация совершенно иная. Подопечные Владимира Шарана получили от Favorit Sport коэффициент 11,00 на победу в группе. Лидер же гонки "Вольфсбург" с кефом 2.10. "Сент-Этьен" не сильно отстал – 2.90. У "Гента" же коэффициент 5.00.

"Александрия", напомним, впервые сыграет в групповом этапе. Так что ее вполне можно назвать "темной лошадкой". А все расклады могут измениться уже после первого тура. Еврокубки – серьезная мотивация для любого футболиста. К тому же, каждая победа пополнит клубную казну на сумму более 500 тысяч евро, что не так и плохо для команды, состав которой оценивают в 10 млн евро (по данным transfermarkt).

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"Динамо" финансовая мотивация не так интересует, как возможность реабилитироваться за вылет из Лиги чемпионов. И выход из группы скорее задача-минимум. Коэффициент Favorit Sport на победу киевлян в Лиге Европы пока 65.00, но у команды еще будет возможность усилить состав перед плей-офф, поэтому, не исключено, что динамовцы еще окажутся в списке фаворитов Лиги Европы.