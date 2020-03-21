Какие спортсмены в "выигрыше" из-за пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса изрядно осложнила жизнь спортсменам и владельцам больших клубов и лиг. От коронавируса быстро устали и болельщики, которые лишены зрелищных поединков. Никто не может дать точный ответ, что будет с текущими сезонами. Но есть те, кто выиграли от коронавируса.

Роджер Федерер

Звездный швейцарский теннисист зимой сообщил, что из-за травмы пропустит половину сезона. Роджер объявил, что вынужден пропустить престижный турнир в Париже – Ролан Гаррос.

Это означало, что швейцарец потеряет много очков в рейтинге ATP и рискует выпасть из топ-10.

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Но из-за коронавируса в ATP "заморозили" действующий рейтинг, где Роджер потерял только одну позицию и теперь четвертый.

Вместе с тем, швейцарец сможет сыграть на Ролан Гаррос, который перенесен аж на осень.

Игроки сборной Германии

Лерой Сане получил травму на старте сезона. Только в феврале вингер начал делать первые шаги к своему возвращению.

Звездный футболист "Манчестер Сити" рисковал пропустить Евро-2020 и второй раз пролететь мимо большого турнира. Лерой не поехал на провальный для Германии чемпионат мира 2018.

Но из-за переноса Евро-2020 на 2021 год Сане получил много времени, чтобы набрать форму.

То же касается центрбэка "Баварии" Никласа Зюле. Отсутствие в защите Зюле проблема не только "Баварии", но и сборной Германии.

В марте защитник уже начал активную работу в залах и на поле, однако к возвращению оставалось много.

Кроме того, Зюле рисковал получить рецидив травмы из-за форсирования восстановления.

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Футболисты сборной Англии

С серьезными кадровыми потерями могла столкнуться английская сборная. Ключевые нападающие Гарри Кейн ("Тоттенхэм") и Маркус Решфорд ("Манчестер Юнайтед") тоже рисковали "пролететь" мимо Евро-2020.

Но перенос турнира позволит футболистам спокойно восстановиться от травм. Кроме того, оба, возможно, еще помогут своим клубам в чемпионате.

Сборная Украины

Больше всего в выигрыше нападающий "Динамо" Артем Беседин, который из-за проваленного допинг-теста дисквалифицирован почти до конца года.

Артем, который является третьим форвардом в сборной, весной 2021 года получит шанс побороться за попадание в сборную на Евро-2020.

Также спокойно после травм смогут восстанавливаться футболисты сборной Андрей Ярмоленко, Тарас Степаненко и Роман Яремчук.

Для них завершение сезона не предвещало ничего хорошего. И теперь ситуация кардинально изменилась.

Усман Дембеле

В этом сезоне француз провел за "Барселону" всего 5 матчей в Ла Лиге.

В начале февраля он почти восстановился после травмы подколенного сухожилия, но тут же получил разрыв мышцы на тренировке.

Усману сделали операцию, срок восстановления после которой – полгода.

Дембеле точно не сыграл бы на Евро в 2020-м. Правда, никто не даст гарантий, что он будет в порядке следующим летом.

Кадровые проблемы Нидерландов

Проблемы с травмами в сборной Нидерландов могли порадовать только украинских фанатов. Ведь именно с Нидерландами сборная Украины сыграет на Евро-2020.

Ключевой игрок Нидерландов Мемфис Депай травмировался и выбыл на полгода. Также травмированы Йетро Виллемс и Дониелл Мален.

К счастью для нидерландских фанатов, до 2021 года все трое успеют восстановиться.

Эден Азар

Звездный игрок "Реала" получил повреждение в феврале. Сообщалось, что Эден сможет вернуться на поле в мае.

Это мог быть серьезный удар по амбициям сборной Бельгии на Евро-2020. Также Эден может спасти неубедительный сезон в Испании.

Николо Дзаньоло

Полузащитник итальянской "Ромы" перенес операцию из-за разрыва крестов в январе.

Врач, который оперировал Дзаньоло, говорил, что у игрока есть шансы восстановиться к Евро. Теперь Николо может не рисковать и спокойно готовиться по плану.

Роберт Левандовский

Польский нападающий "Баварии" сможет продолжить погоню за рекордом легенды клуба Герда Мюллера. Последний за сезон в Бундеслиге забил 40 голов.

Левандовский за 23 матча забил 25 голов и уверенно шагал к рекорду. Но поляк получил травму и уже пропустил 2 матча.

Ожидалось, что Роберт восстановится в апреле. Это ставило под угрозу его шансы повторить достижение Мюллера.

Теперь же поляк получил второй шанс. Конечно, если Бундеслигу восстановят...

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Кевин Дюрант и другие

Звездный баскетболист "Бруклина" из-за травмы пропускает весь сезон. Однако приостановка НБА, возможно, позволит Кевину сыграть в этом сезоне.

Все будет зависеть от того, когда и при каких условиях возобновится чемпионат. У Дюранта есть теоретические шансы помочь своей команде в плей-офф. Пока у "Нетс" хорошие шансы сыграть в плей-офф.

В феврале операцию перенес еще один игрок "Бруклина" – Кайри Ирвинг. Возможно, он тоже успеет восстановиться к плей-офф.

Кадровые проблемы смогут решить "Хьюстон", "Лос-Анджелес Клипперс", "Филадельфия", "Милуоки".

Из-за переноса сезона шанс получил игрок "Лейкерс" Демаркус Казинс. Перед стартом сезона Казинс получил травму и до сих пор не сыграл ни одного матча.

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