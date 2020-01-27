Какой оптимальный пульс при беге – залог успешной тренировки и похудения

Бегая, довольно часто смотрим на гаджеты чтобы проверить пульс. Но, будем откровенны, многие из нас просто видят цифры и мысленно говорит себе: "Ну окей. Классно. Побежал дальше". На самом деле, правильный пульс – залог успеха любой тренировки.

Для оценки сердцебиения во время тренировки используется процент от максимальной частоты пульса – МЧТ. Формула очень простая – "220 минус возраст в годах". Например, максимально безопасный пульс в 45 лет равен 175 ударам в минуту при тренировке. К счастью, запоминать все цифры не требуется. Главное помнить ваш максимум и стараться не превышать его.

К слову: Как выбрать правильное время для бега, чтобы лучше похудеть

Пульс для похудения и сжигания жира

Жиросжигающей зоной пульса является значение 60-70% от МЧП – то есть, 115-130 ударов для возраста 30 лет. За 30 минут тренировки в жиросжигающей зоне пульса в среднем сжигается 146 калорий, 50% из которых приходятся именно на жир. Находясь в этой зоне, вы легко сможете тренироваться как минимум 40-50 минут – оптимальное время для того, чтобы организм потратил запасы гликогена и стал использовать жир в качестве основного источника энергии. По сравнению, при тренировке на большем или меньшем пульсе, организм покрывает не более 35-40% суммарных затрат.

Помните: легче выдержать 30 минут бега в медленном темпе, чем 15 минут максимального ускорения. Ведь калорий в первом случае бега сожжете больше.