Каковы шансы у Беринчика защитить чемпионский титул в бою 22 февраля

22 февраля в Броварском ТРЦ "Терминал" состоится бой Беринчик-Сармиенто. Для Дениса это будет уже четвертая защита титула Международного чемпиона WBO.

Соперником Дениса станет аргентинец, который ранее не проводил поединки за пределами родины. Латиноамериканец моложе Беринчика, ему 26 лет (Денису – 31 год). Но при этом Эктор успел провести больше боев – 22. На его счету одно поражение и 14 побед нокаутом. Украинец, напомним, провел в профи 12 поединков, все выиграл (7 раз досрочно).

Главным претендентом на победу считается Денис. Аналитики Parimatch оценивают его шансы как достаточно высокие – 85%. О Сармиенто известно не так много, и пока ничто не говорит о том, что он соперник высшего уровня чем те, с которыми Беринчик встречался ранее.

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Незадолго до поединка, во время открытой тренировки Дениса стало известно, что боксер решил сменить тренера. Вместо Станислава Григорука теперь он работает с Егором Голубом. Интересно, что новый тренер Беринчика на два года младше своего подопечного. Впрочем, Дениса это не беспокоит: "Мы были в сборной вместе, мы придерживаемся одной стратегии, мы оба Тельцы. Мы знаем, над чем работаем", – сказал он.