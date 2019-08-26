Какую премию получили игроки сборной Украины U-20, которые стали чемпионами мира: названа сумма

15 июня 2019 года произошло достаточно знаковое событие в истории украинского футбола. Сборная Украины U-20 стала чемпионом мира. Но, кроме этого звания, молодые футболисты мало что получили.

Пока в Украинской ассоциации футбола и Министерстве молодежи и спорта Украины ограничились с премиями. Сразу после возвращения в Украину игроки получили почетные награды во время торжеств в Доме футбола в Киеве. Также игроки получили звание "мастеров спорта Украины международного класса". Тренеру этой сборной Александру Петракову было присвоено почетное звание "Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины".

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Однако премии игроки получили незначительные. По словам игрока этой сборной Ефима Конопли, он получил 18 тысяч гривен. Для примера, Александр Петраков получил 21600 гривен, а его помощники – 10800 гривен. В общем вместе тренеры и спортсмены получили 432 тысячи гривен. Эти деньги – от Министерства молодежи и спорта. УАФ пока премии не выделила.