Календарь "Шахтера" на групповом этапе Лиги чемпионов
Донецкий "Шахтер" получил календарь на матче группового этапа сезона 2019/2020. В 1-м туре подопечные Луиша Каштру на ОСК "Металлист" в Харькове будут принимать "Манчестер Сити".
В последнем туре "горняки" будут принимать итальянскую "Аталанту".
Читайте также: Лига чемпионов: Результаты жеребьевки группового этапа
Календарь матчей
1-й тур. 18 сентября, 22:00. "Шахтер" – "Манчестер Сити"
2-й тур. 1 октября, 19:55. "Аталанта" – "Шахтер"
3-й тур. 22 октября, 19:55. "Шахтер" – "Динамо" З
4-й тур. 6 ноября, 22:00. "Динамо" З – "Шахтер"
5-й тур. 26 ноября, 22:00. "Манчестер Сити" – "Шахтер"
6-й тур. 11 декабря, 19:55. "Шахтер" – "Аталанта"
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии