Календарь "Шахтера" на групповом этапе Лиги чемпионов

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Календарь "Шахтера" на групповом этапе Лиги чемпионов
Календарь "Шахтера" на групповом этапе Лиги чемпионов / shakhtar.com

Донецкий "Шахтер" получил календарь на матче группового этапа сезона 2019/2020. В 1-м туре подопечные Луиша Каштру на ОСК "Металлист" в Харькове будут принимать "Манчестер Сити".

В последнем туре "горняки" будут принимать итальянскую "Аталанту".

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Календарь матчей

1-й тур. 18 сентября, 22:00. "Шахтер" – "Манчестер Сити"

2-й тур. 1 октября, 19:55. "Аталанта" – "Шахтер"

3-й тур. 22 октября, 19:55. "Шахтер" – "Динамо" З 

4-й тур. 6 ноября, 22:00. "Динамо" З – "Шахтер"

5-й тур. 26 ноября, 22:00. "Манчестер Сити" – "Шахтер"

6-й тур. 11 декабря, 19:55. "Шахтер" – "Аталанта"

 

 

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Теги: Спорт Футбол Лига чемпионов ФК Аталанта Манчестер Сити Шахтер
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