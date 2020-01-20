Календарь украинских бойцов ММА в 2020 году
Несколько украинских бойцов MMA проведут поединки в феврале и марте 2020 года.
Предлагаем ознакомиться с календарем ближайших боев украинцев, передает Sport.ua.
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Февраль
21.02.2020. Bellator 239. Таккервіль (Оклахома, США)
- Эд Рут (США, 8-1) – Ярослав Амосов (Украина, 22-0), главный бой вечера
29.02.2020. UFC Fight Night 169. Норфолк (Вирджиния, США)
- Марчин Тибура (Польша, 17-6 – Сергей Спивак (Украина, 10-1), третий бой Спивака в UFC
29.02.2020. Glory 75: Utrecht. Утрехт (Нидерланды)
- Петчпаномрунг Киатмукао (Таиланд, 163-36-3) – Сергей Адамчук (Украина, 40-1), бой за звание чемпиона по кикбоксингу Glory в полулегком весе, главный бой вечера
Март
14.03.2020. UFC Fight Night 170. Бразилиа (Бразилия)
- Джонни Уолкер (Бразилия, 17-4) – Никита Крылов (Украина, 26-7)
- Марина Мороз (Украина, 9-3) – Майра Буэно Силва (Бразилия 5-0)
Кроме того, вскоре должен защищать свой титул чемпиона ONE Championship по кикбоксингу Роман Крикля (Украина).
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