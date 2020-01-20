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Календарь украинских бойцов ММА в 2020 году

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Календарь украинцев в ММА

Несколько украинских бойцов MMA проведут поединки в феврале и марте 2020 года.

Предлагаем ознакомиться с календарем ближайших боев украинцев, передает Sport.ua.

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Февраль

21.02.2020. Bellator 239. Таккервіль (Оклахома, США)

  • Эд Рут (США, 8-1) – Ярослав Амосов (Украина, 22-0), главный бой вечера

29.02.2020. UFC Fight Night 169. Норфолк (Вирджиния, США)

  • Марчин Тибура (Польша, 17-6 – Сергей Спивак (Украина, 10-1), третий бой Спивака в UFC

29.02.2020. Glory 75: Utrecht. Утрехт (Нидерланды)

  • Петчпаномрунг Киатмукао (Таиланд, 163-36-3) – Сергей Адамчук (Украина, 40-1), бой за звание чемпиона по кикбоксингу Glory в полулегком весе, главный бой вечера

Март

14.03.2020. UFC Fight Night 170. Бразилиа (Бразилия)

  • Джонни Уолкер (Бразилия, 17-4) – Никита Крылов (Украина, 26-7)
  • Марина Мороз (Украина, 9-3) – Майра Буэно Силва (Бразилия 5-0)

Кроме того, вскоре должен защищать свой титул чемпиона ONE Championship по кикбоксингу Роман Крикля (Украина).

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Новости Спорта MMA Смешанные единоборства
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