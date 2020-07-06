"Аталанта" Руслана Малиновского 5 июля одержала важную победу в 30 туре Серии А. "Бергамаски" на выезде одолели "Кальяри" и закрепились в зоне Лиги чемпионов.

Кальяри – Аталанта 0:1

Гол: Муриель, 27 (п)

Удаление: Карбони, 27 (Кальяри)

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Первый момент в матче был именно у украинца: Руслан остро пробил со штрафного, однако голкипер парировал удар. Об этом сообщает 24 канал.

Хозяева ответили блестящим выстрелом издалека от Педро. Марко Спортьелло не отбил мяч, но арбитр отменил взятие ворот из-за игры рукой Симеоне.

Открывать счет мог Муриель. Нападающий продрался в штрафную и пробил в незащищенный угол. "Кальяри" спасла штанга.

Сицилийский клуб провел стремительную контратаку, которая завершилась ударом Симеоне. Футболист хотел извиниться перед партнерами за незасчитанный гол.

И мяч после его удара пролетел мимо ворот.

На 27 минуте Малиновский заработал пенальти. Карбоне сбил украинца и увидел второй горчичник – удаление. Муриель реализовал пенальти и, как оказалось впоследствии, принес "Аталанте" победу.

После матча портал WhoScored признал Руслана лучшим игроком поединка.

"Аталанта" за 8 туров до завершения Серии А уверенно удерживает четвёртое место, которое гарантирует участие в Лиге чемпионов. Команда Малиновского опережает "Рому" на 15 очков.

Кальяри – Аталанта видеообзор матча