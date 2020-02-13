Камерунский футболист рассказал о шутках над Милевским после его расистских выходок

Одноклубником украинского нападающего Артема Милевского в брестском "Динамо" является камерунский полузащитник Габи Кики. Между ними существуют дружеские отношения, хотя без расистских выходок со стороны Милевского не обходится.

Об одном из таких случаев Габи Кики рассказал в интервью Tribuna.com.

"Мы много шутим друг над другом. После тренировок в раздевалке у нас, обычно, лежит много фруктов. Однажды Милевский увидел гору бананов. Он взял огромную гроздь и сказал, что никому есть ее нельзя. Бананы для Кики. А на следующий день бананов не оказалось. Он подошел ко мне и со смехом спросил: "Ну что, Кики, нет бананов?". А я из рюкзака достаю банан и говорю: "Есть! Держи!", – рассказал игрок.

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По словам Габи Кики он тоже шутит над Милевским. Все из-за того, что Артем не любит проигрывать.

"Если он ошибается на тренировках или в играх с передачами, финтами, я всегда говорю: "Миля – слабый футболист". Он в ответ заводится: "Кики! Я тебя убью сейчас, Кики!". Но так стоит шутить, когда Артем не очень расстроен", – рассказал Габи Кики.