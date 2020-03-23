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Канада и Австралия отказались от участия в Олимпиаде-2020

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Олимпийский и паралимпийский комитеты Канады приняли решение не отправлять свои команды на Олимпийские и Паралимпийские игры летом 2020 года в Токио. Такое решение впоследствии принял и Олимпийский комитет Австралии.

Причиной в отказе принимать участие в Олимпийских играх в 2020 году обе страны назвали пандемию коронавируса.

"Мы находимся в разгаре глобального кризиса в области здравоохранения, которая имеет гораздо большее значение, чем спорт", – отметили в НОК Канады.

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"Хотя мы признаем неизбежные сложности, связанные с отсрочкой, нет ничего более важного, чем здоровье и безопасность наших спортсменов и мирового сообщества", – говорится в заявлениях обеих комитетов.

Стоит отметить, что с просьбой перенести Олимпиаду в Токио из-за пандемии коронавируса ранее обратились в МОК Норвегия и Бразилия.

Олимпийские игры в Токио должны начаться 24 июля и продлиться до 9 августа.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Спорт Олимпиада-2020
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