Канада на последней секунде вырвала победу у словаков, Швеция разгромила Норвегию: видео

На чемпионате мира по хоккею состоялись очередные матчи. Канада в драматической игре победила Словакию, а Швеция разгромила Норвегию.

Норвегия – Швеция 1:9 (0:3, 0:5, 1:1)

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Сборная Швеции одержала вторую победу на чемпионате мира по хоккею в Словакии. Шведы разбили аутсайдера группы B Норвегию. Судьба матча была решена в первых двух периодах, когда шведы забросили 8 шайб.

Последний период был формальностью и завершился ничьей 1:1. Сейчас Швеция занимает 4-е место, которое позволит сыграть в плей-офф.

Словакия – Канада 5:6 (2:2, 2:3, 1:1)

Хозяева соревнований словаки выдали драматический матч с Канадой. В первом периоде команды забросили по две шайбы. Второй период выиграла Канада и перед третьим периодом побеждала 5:4. Однако Словакии удалось сравнять счет и на команды уже ждал овертайм.

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Однако на последних секундах канадцы вырвали победу. Это вторая победа "кленовых листьев", они занимают третью строчку в группе A. Словакия после того, как сенсационно победила США, проиграла уже две игры и занимает 5-е место.

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