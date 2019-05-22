Канада обыграла США, Россия забросила 7 шайб чемпиону мира: результаты матчей ЧМ по хоккею

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Канада обыграла США на чемпионате мира по хоккею
Канада обыграла США на чемпионате мира по хоккею / MATT ZAMBONIN / HHOF-IIHF IMAGES

На чемпионате мира по хоккею состоялись последние матчи в групповом этапе. В одном из них Канада играла с США, в другом Россия противостояла действующим чемпионам мира – сборной Швеции.

Канада – США 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Канада в случае победы возглавляла группу A. США надо было побеждать, чтобы подниматься на более высокие позиции в турнирной таблице и не попасть на Россию. Выиграть матч удалось канадцам. Они забросили три шайбы в ворота соперников, не пропустив ни одной.

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Швеция – Россия 4:7 (1:0, 0:6, 3:1)

Решающим в матче между действующим чемпионом мира (Швецией) и главным претендентом на победу на этом чемпионате (Россией) стал второй период. Именно тогда россиянам удалось забросить шесть шайб. При этом команды играли в равных составах.

Перед тем в первом периоде шведы забросили одну шайбу. Еще три – в третьем периоде. В последнюю 20-минутку Россия тоже отметилась одним точным броском.

Так что именно Россия стала единственной командой, которая не проиграла ни одного матча на групповом этапе. Она выиграла группу B и в четвертьфинале сыграет против США.

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Теги: Новости Спорта Спорт Чемпионат мира по хоккею 2019 Хоккей
Источник: 24 канал
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