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Россия эпически проиграла Канаде в финале молодежного чемпионата мира по хоккею – видео

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Канада победила Россию в финале МЧС по хоккею / iihf.com

Молодежная сборная Канады по хоккею стала чемпионом мира. В финальном матче канадцы победили россиян, хотя уступали в счете 1:3 по 11 минут до конца встречи.

Это был второй матч этих команд на турнире. В первой встрече на групповом этапе россияне были сильнее, разгромив соперника 6:0. Однако сам матч запомнился не только счетом, но и скандалом. Все потому, что хоккеист сборной Канады проигнорировал гимн России.

Как это было: Капитан сборной Канады проигнорировал гимн России на чемпионате мира по хоккею – видео

И в финале канадцам удалось взять реванш. Хотя сам матч выдался довольно напряженным. Первый период закончился без заброшенных шайб, хотя канадцы четыре раза играли в меньшинстве. И уже во втором периоде россияне воспользовались игрой в большинстве, и шайбу забросил Александров.

Однако через минуту Журавлев и Воронков отправились на скамейку для штрафников, и Козенс счет сравнял.

Но в разных составах Денисенко снова вывел россиян вперед.

Соркин в третьем периоде довел преимущество сборной России до двух шайб.

До конца игры оставалось 11 минут и 14 секунд. Этого канадцам хватило не только, чтобы сравнять счет, но и победить. Меньше чем за минуту Макмайкл сократил отставание.

А на 11:21 Хейтон реализовал большинство.

А за четыре минуты до конца игры Томас вывел канадцев вперед.

Учитывая, что больше шайб заброшено не было, поэтому именно сборная Канады стала победителем молодежного чемпионата мира по хоккею.

 

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Спорт Новости Спорта Хоккей
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