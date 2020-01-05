Россия эпически проиграла Канаде в финале молодежного чемпионата мира по хоккею – видео

Молодежная сборная Канады по хоккею стала чемпионом мира. В финальном матче канадцы победили россиян, хотя уступали в счете 1:3 по 11 минут до конца встречи.

Это был второй матч этих команд на турнире. В первой встрече на групповом этапе россияне были сильнее, разгромив соперника 6:0. Однако сам матч запомнился не только счетом, но и скандалом. Все потому, что хоккеист сборной Канады проигнорировал гимн России.

Как это было: Капитан сборной Канады проигнорировал гимн России на чемпионате мира по хоккею – видео

И в финале канадцам удалось взять реванш. Хотя сам матч выдался довольно напряженным. Первый период закончился без заброшенных шайб, хотя канадцы четыре раза играли в меньшинстве. И уже во втором периоде россияне воспользовались игрой в большинстве, и шайбу забросил Александров.

Однако через минуту Журавлев и Воронков отправились на скамейку для штрафников, и Козенс счет сравнял.

Но в разных составах Денисенко снова вывел россиян вперед.

Grigori Denisenko stuffs the puck under Joel Hofer's pad and @russiahockey regains the lead 2-1! #WorldJuniors pic.twitter.com/pKguqbwFQ1 — IIHF (@IIHFHockey) January 5, 2020

Соркин в третьем периоде довел преимущество сборной России до двух шайб.

Maxim Sorkin with his 1st point of the tournament and it couldn't come at a better time for @russiahockey - they take a 3-1 lead. #WorldJuniors pic.twitter.com/ITSErjv8gg — IIHF (@IIHFHockey) January 5, 2020

До конца игры оставалось 11 минут и 14 секунд. Этого канадцам хватило не только, чтобы сравнять счет, но и победить. Меньше чем за минуту Макмайкл сократил отставание.

А на 11:21 Хейтон реализовал большинство.

А за четыре минуты до конца игры Томас вывел канадцев вперед.

Учитывая, что больше шайб заброшено не было, поэтому именно сборная Канады стала победителем молодежного чемпионата мира по хоккею.