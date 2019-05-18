Канада поиздевалась над Германией на ЧМ-2019 по хоккею, Норвегия одолела Италию: видео

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Канада разгромила Германию
Канада разгромила Германию / iihf.com

На чемпионате мира по хоккею крепкая сборная Германии не справилась с давлением Канады и уступила 1:8. В другом матче Норвегия разгромила Италию и гарантировала себе выживание в элитном дивизионе.

Канада – Германия 8:1 (2:0, 2:1, 4:0)

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Канада уверенно сыграла и не оставила шансов своим оппонентам, дав слабину лишь однажды и пропустив в свои ворота одну шайбу.

В ответ же канадцы забили восемь раз. Таким образом, канадцы прерывают беспроигрышную серию сборной Германии, которая до этого матча состояла из 4 побед.

Италія – Норвегия 1:7 (0:1, 0:0, 1:6)

Итальянцы провалили мировое первенство, хотя и сохраняют шансы остаться в топ-дивизионе. Для этого в последнем туре им нужно обыгрывать Австрию.

А в матче с норвежцами произошло знаменательное событие: сборная Италии забросила свою первую шайбу на турнире, в шестой игре. Но это вряд ли утешило игроков, которые снова были разгромлены.

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Теги: Спорт Хоккей
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