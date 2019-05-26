Канада разгромила Чехию и вышла в финал чемпионата мира по хоккею: видео

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Канада обыграла Чехию в полуфинале чемпионата мира по хоккею
Канада обыграла Чехию в полуфинале чемпионата мира по хоккею / ANDRE RINGUETTE / HHOF-IIHF IMAGES

Вторым финалистом чемпионата мира по хоккею стала сборная Канады. Она не имела особых проблем в матче против сборной Чехии.

Канада – Чехия 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Обе команды выходили на игру, уже зная, что в финал сенсационно пробилась сборная Финляндии. Она победила фаворита турнира сборную России.

Как это было: Россия сенсационно уступила Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею

Сборная Канады своему выходу в финал обязана вратарю Мэтту Мюррею. Чехи сделали 41 бросок по его воротам, и лишь один из них достиг цели. Зато канадцы 30 раз пробивали по воротам сборной Чехии. Когда в их ворота влетела третья шайба, Патрика Бартошека заменил Павел Францоуз во втором периоде. Но и он пропустил дважды.

Все, на что сподобились чехи – одна заброшенная шайба за шесть минут до конца матча.

Концовка матча отметилась тем, что команды дважды одновременно играли в меньшинстве. В третьем периоде на 15:35 удалили Дубуа и Ржепика, а потом на 18:13 – Макканна и Яшкина.

Поэтому сборная Канады сыграет в финале со сборной Финляндии. Чехия поборется с Россией за третье место. Оба матча состоятся в воскресенье, 26 мая.

 

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Теги: Спорт Новости Спорта Чемпионат мира по хоккею 2019 Хоккей
Источник: 24 Канал
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