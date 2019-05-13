Канада забросила восемь шайб Великобритании, Швейцария победила Латвию на ЧМ по хоккею: видео

На чемпионате мира по хоккею были сыграны очередные матчи. Не обошлось без разгромных счетов.

Великобритания – Канада 0:8 (0:2, 0:3, 0:3)

Британцы, после поражения Германии, ничего не смогли противопоставить сборной Канаде. Последние тоже проиграли свой предыдущий матч на чемпионате (Финляндии 3:1), поэтому стремились одержать победу.

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Забросив в первом периоде две шайбы, в следующих двух канадцы еще по три раза отмечались в воротах соперника. Поэтому сборная Канады поднялась на четвертое место в группе A, зато Великобритания может вылететь из элитного дивизиона.

Латвия – Швейцария 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Швейцарцы свой предыдущий матч выиграли более чем уверенно, разгромив итальянцев 9:0. Латвия же победила Австрию 5:2. Поэтому обе команды претендуют на выход в плей-офф. Заработать очки в турнирной таблице же удалось именно швейцарцам.

Если в первом периоде заброшенных шайб не было, то во втором команды обменялись точными бросками с разницей в 30 секунд. А уже в третьем периоде Гириш и Мозер принесли сборной Швейцарии победу в этом матче. И лидерство в группе B.