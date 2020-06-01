Андрей Шевченко получил славу как футболист, а теперь добивается успехов как тренер. Вклад Шевченко в украинский футбол неоценим и экс-футболист получает за это благодарность от фанатов. Фамилия тренера сборной Украины по футболу появилась на пиве далеко за пределами родной страны.

Руководитель сайта autogeek.com.ua Евгений Муджири опубликовал фотографию пивной банки, на которой написано Shevchenko 9. Об этом сообщает 24 канал.

Кстати Останется ли Шевченко в сборной Украины: появились новые детали

Канадское пиво, например, посвященное футболисту Андрею Шевченко pic.twitter.com/WLDItWNom4 — Yevgeniy Mudzhyri™ (@mudzhyri) May 31, 2020

Он также опубликовал фотографию, на которой написано, что пиво Shevchenko 9 – это темный крафтовый лагер.

Хотя Шевченко играл под 7-м номером, создатели пива решили написать возле его фамилии цифру "9".

"Да, мы знаем, что он играл под 7-м номером, это длинная история. Потрясающее сладкое пиво с горчинкой, непростое, как сам Киев, как великий украинский нападающий, который сочетает историю, талант и драматичность", – написано на обороте.

Основные достижения Шевченко

Шевченко начал карьеру футболиста в киевском "Динамо", с которым в сезоне 1998/1999 дошел до полуфинала Лиги чемпионов. В составе "Динамо" он становился чемпионом Украины.

Как футболист Шевченко стал легендой "Милана". За итальянский клуб Шевченко сыграл 322 матча, забил 175 голов и отдал 45 ассистов.

В составе "россонери" Шевченко становился чемпионом Италии и выигрывал Лигу чемпионов.

Также Шевченко всего третий в истории Украины обладатель "Золотого мяча".

С 2016 года Шевченко возглавляет сборную Украины. В 2019 году он вывел команду на Евро-2020, выиграв отборочную группу.