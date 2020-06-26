23-летний биатлонист сборной Канады Жюль Бурнот рассказал, как выступал на этапах Кубка мира с сотрясением мозга. Причиной таких выступлений стало то, что в команде не было врача.

В позапрошлом сезоне в Оберхофе была эстафета, где спортсмен упал и сильно ударился головой. Оказалось, что Бурнот получил сотрясение мозга, но не знал об этом, сообщает Матч ТВ.

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Травма в гонке

По словам биатлониста, в канадской команде нет врача на этапах Кубка мира. В подобных ситуациях они обращаются к врачу от организаторов этапа.

Я сходил к такому в Оберхофе и затем в Рупольдинге, потому что боли не проходили. Но чтобы диагностировать сотрясение, нужно провести мозговые тесты,

– сказал Бурнот.

Он подчеркнул, что были трудности из-за языка, на котором общался врач. Возможно, поэтому врачи не смогли точно проанализировать ситуацию.

Все результаты биатлониста после падения были очень плохими. Его голова сильно болела. Он даже не смог финишировать в индивидуальной гонке на чемпионате мира.

В эстафете на главном старте ему пришлось выступить, потому что замены в команде вообще не было. Биатлонист добавил, что очень хотел выступать после чемпионата в Эстерсунде, однако врач убедил, что этого нельзя делать. В итоге канадец досрочно закончил свой первый сезон на Кубке мира.

Сезон Бурнот закончил на 82 месте в общем зачете Кубка мира.