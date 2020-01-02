Канадского хоккеиста удалили до конца матча уже на второй минуте игры за грубый прием: видео

В матче четвертьфинала молодежного Чемпионата мира по хоккею нападающий сборной Канады Нолан Фут был удален уже на второй минуте.

В начале встречи Фут провел силовой прием против игрока сборной Словакии Кристиана Ковачика. К слову: Российского хоккеиста дисквалифицировали на чемпионате мира за позорное поведение: видео За такую грубую игру (атака в область головы и шеи) Фута сразу же удалили до конца игры (он получил 5+10 минут штрафа). Однако воспользоваться игрой в большинстве в течение 5 минут словакам не удалось. А когда составы на площадке стали равными, канадцы забили. Видео грубой игры Нолана Фута Nolan Foote has been assessed with a game misconduct after this hit on Kristian Kovacik. pic.twitter.com/sgxeH2EcJF — TSN (@TSN_Sports) January 2, 2020