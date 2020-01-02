Канадского хоккеиста удалили до конца матча уже на второй минуте игры за грубый прием: видео
В матче четвертьфинала молодежного Чемпионата мира по хоккею нападающий сборной Канады Нолан Фут был удален уже на второй минуте.
В начале встречи Фут провел силовой прием против игрока сборной Словакии Кристиана Ковачика.
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За такую грубую игру (атака в область головы и шеи) Фута сразу же удалили до конца игры (он получил 5+10 минут штрафа). Однако воспользоваться игрой в большинстве в течение 5 минут словакам не удалось. А когда составы на площадке стали равными, канадцы забили.
Видео грубой игры Нолана Фута
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