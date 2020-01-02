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Канадского хоккеиста удалили до конца матча уже на второй минуте игры за грубый прием: видео

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Нолан Фут / twitter.com/TSN_Sports

В матче четвертьфинала молодежного Чемпионата мира по хоккею нападающий сборной Канады Нолан Фут был удален уже на второй минуте.

В начале встречи Фут провел силовой прием против игрока сборной Словакии Кристиана Ковачика.

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За такую грубую игру (атака в область головы и шеи) Фута сразу же удалили до конца игры (он получил 5+10 минут штрафа). Однако воспользоваться игрой в большинстве в течение 5 минут словакам не удалось. А когда составы на площадке стали равными, канадцы забили.

Видео грубой игры Нолана Фута

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Хоккей
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