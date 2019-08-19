Канал "Украина" не будет показывать футбольные матчи, за исключением сборной Украины

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Канал "Украина" не будет показывать футбольные матчи, за исключением сборной Украины

Любители футбола не смогут больше смотреть матчи на канале "Украина". Исключение лишь для игр Национальной сборной Украины.

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Причина в том, что канал "Украина" нацелен на женскую аудиторию. Об этом руководитель каналов "Футбол 1" и "Футбол 2" (входит в структуру "Медиа Группа Украина") Александр Денисов рассказал в интервью "Детектор медиа".

"На канале "Украина" эта история (показ топ-матчей) закончена. Потому что какой-то отдельный матч может дать каналу "Украина" долю, сопоставимую со среднесуточной или среднемесячной. Но в целом это ломает структуру аудитории "Украины". Поскольку канал ориентирован в основном на женскую аудиторию. Да, безусловно, матч "Ливерпуль" – "Тоттенхэм" приведет мужчин. Но куда деваться в это время тем женщинам, которые обычно его смотрят? Соответственно, "Украина" не будет гнаться за сиюминутным успехом, чтобы получить долю 15-20%, так как ей нужно будет потом возвращать ту аудиторию, на которую они работают год. "Украина" будет показывать топ-футбол, но это будут матчи сборной Украины", – заявил Александр Денисов.

Напомним, именно каналу "Футбол 1/2" принадлежат права на показ части матчей УПЛ (домашние игры "Шахтера", "Львов", "Александрии", "Мариуполя", "Колоса", "Ворсклы" и "Олимпика"), а также Лиги чемпионов и Лиги Европы. Также канал является официальным транслятором в Украине матчей отбора Евро-2020, участие в котором принимает и сборная Украины. Поэтому смотреть этот канал можно будет только у кабельных операторов, или на ОТТ-сервисах, таких как Oll.tv.

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Теги: Спорт Футбол Медиа
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