Капитан "Александрии" получил серьезную травму и может завершить карьеру

Наставник "Александрии" Владимир Шаран рассказал, что полузащитник и капитан команды Андрей Запорожан получил серьезную травму и готов завершить карьеру.

По словам тренера, два игрока сейчас находятся в лазарете команды, и если травма Романа Вантуха незначительная, то у Андрея Запорожана под угрозой дальнейшая карьера. Слова Шарана цитирует официальный сайт клуба.

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Что касается травмированных. К большому сожалению, во время тренировок у нас таких двое. Если у Романа Вантуха незначительное повреждение, то у многолетнего капитана команды Андрея Запорожана разрыв ахилла. Впереди операция в Киеве. Потом Андрей примет решение о дальнейшей своей судьбе. Скорее всего, он завершит карьеру. Я говорил с президентом клуба Сергеем Кузьменко, и мы предложили Андрею тренерскую работу в клубе,

– сказал Шаран.

Что известно о карьере Андрея Запорожана

37-летний Запорожан пришел в "Александрию" в 2008 году и с того момента сыграл за команду 298 матчей, в которых забил 29 голов и сделал 11 голевых передач.

В 2000 году попал в бориспольский "Борисфен", где играл 5 лет. Успел сыграть во Второй лиге, Первой лиге и Высшей лиге. Позже играл за "Борекс-Борисфен", "Днестр" (Овидиополь) и "Борисфен". В 2006 году попал в "Энергетик" из Бурштына. Летом 2007 года побывал на просмотре во львовских "Карпатах", но команде не подошел.