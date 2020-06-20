Полузащитник и капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук принял участие в передаче помощи украинским бойцам в Киевском военном госпитале.

Военным были доставлены медикаменты, продукты питания, а также динамовская экипировка. Об этом сообщает официальный сайт "бело-синих".

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Из-за карантинных мероприятий в госпитале в связи с коронавирусом, Сидорчук передал помощь через волонтера, а не напрямую.

Не первый раз приезжаю в госпиталь. Эмоции только положительные, когда видишь радость ребят, и мы всегда рады видеться с ними. "Динамо" всегда оказывает помощь нашим воинам, поскольку чужих проблем не бывает. Привозим то, что они просят – продукты питания, медикаменты, динамовскую атрибутику. Это самое малое, чем мы можем отблагодарить их за то, что они делают,

– сказал Сидорчук.



Сергей Сидорчук передал помощь военному госпиталю в Киеве / Фото: ФК "Динамо"

Травма Сергея Сидорова

В матче с "Зарей" (1:3) Сидорчук получил ужасную травму. На 82-й минуте встречи легионер луганчан Ловро Цвек жестко сфолил против капитана киевлян – ховартский полузащитник луганчан умудрился даже сломать щиток футболисту "бело-синих". Сергей не смог самостоятельно покинуть поле, партнеры вынесли его на руках.

В Киеве было проведено медицинское обследование, по результатам которого установлено, что ни кости, ни связки у Сидорчука не повреждены.

В течение ближайших двух недель футболист вынужден будет находится вне тренировочного процесса. Затем ему снимут швы и Сидорчук сможет приступить к индивидуальным тренировкам.