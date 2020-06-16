"Капитан – не тот, кто во дворе лучше всех играет": экс-вратарь "Динамо" раскритиковал Цыганкова
Бывший вратарь "Динамо" Артур Рудько поделился мнением о капитанах киевского клуба, с которыми он играл. Артур, который выступает в кипрском "Пафосе", поставил под сомнение лидерство Виктора Цыганкова в "Динамо".
В интервью Sport Аrena TV Рудько назвал Андрея Ярмоленко лучшим лидером "Динамо". Ярмоленко был капитаном до 2017 года, когда перешел в "Боруссию" Дортмунд.
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По словам Рудько, с Ярмоленко "Динамо" играло хорошо, потому что он был лидером и за пределами поля.
"Он был капитаном вне поля и на поле, действительно лидер. Сейчас, сравнивая ситуацию, когда я находился в "Динамо", такого лидера, как Ярмола не видел. Есть Сергей Сидорчук, есть Дэн Бойко, который по старшинству обязан принимать эту роль на себя. Они справляются", – заявил Артур.
Вратарь рассказал, что решение назначить Цыганкова капитаном "Динамо" пренадлежит экс-тренеру киевлян Александр Хацкевич.
Впрочем, Цыганков является вице-капитаном команды. Капитанская повязка принадлежит Сергею Сидорчуку.
При всем уважении к Вите, я прекрасно к нему отношусь, он хороший футболист и прогрессирует, но капитан – не тот, кто во дворе лучше всех в футбол играет, а тот, которого слушают и уважают. У Вити есть уважение, но ...,
– сказал Рудько.
Артур убежден, что капитаном должен быть человек, который может накричать на партнеров.
"Я при нем играл, конфликтов с ним не было, но если бы он мне насовал, это даже смешно выглядело бы со стороны", – отметил 28-летний голкипер.
Что известно о Рудько?
- Артур – воспитанник киевского "Динамо", в структуре которого находился с 2009 года.
- Летом 2019 года Артур как свободный агент перешел в кипрский клуб "Пафос".
- За киприотов Рудько уже провел 21 матч. В его пассиве 23 пропущенных гола и 6 матчей, которые он сыграл в ноль.