Капитан "Челси" покидает футбольный клуб из-за неуважения тренера

Капитан лондонского клуба "Челси" Гари Кэхилл заявил, что покинет клуб в конце сезона. Основной причиной, по его словам, стало неуважительное отношение со стороны главного тренера Маурицио Сарри.

Кэхилл отметил, что тренер "Челси" лишал его игровой практики без объяснения причин, передает сайт The Telegraph.

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По его словам, игрок смог проявить себя на самом высоком уровне, отдавая все свои силы за клуб и футболку, когда выходил на поле. "Но сезон 2018/19 лично для меня оказался просто ужасным, но я выброшу его из головы, когда покину клуб", – заявил Гарри.

Нынешний сезон выдался очень сложным. За прошедшие шесть лет я выиграл с "Челси" все, что мог, а сейчас мне приходится следить за матчами с трибун – и это не то, чего я ждал. Я знаю, как работает клуб, у меня прекрасные отношения с игроками и персоналом, но какой от этого смысл, когда тренер не использует тебя как игрока без объяснения причин,

– ответил Кэхилл.

Кроме того, капитан "Челси" заявил, что тоже не уважает своего главного тренера. "Мне трудно уважать того, кто не уважает меня, не уважает то, чего ты добился в клубе. Такая ситуация была не только со мной, но и с другими игроками, и это неправильно. Вокруг идут разговоры, что я завершаю карьеру, но это не так. Я уверен, что проведу еще три или четыре сезона, если судить по моей форме", – отметил Кэхилл.

И добавил, что покидает "Челси" с высоко поднятой головой, будучи благодарным всем игрокам, сотрудникам и болельщикам.

Gary Cahill:



"I'm ready to go and I leave this club thankful to all the players, staff and fans who have helped me so much, and I go with my head held high."#CFC pic.twitter.com/XKKgbwhDyZ — Absolute Chelsea (@AbsoluteChelsea) 5 травня 2019 р.

Что известно о Гари Кэхилле?Кэхилл был представлен как игрок "Челси" 16 января 2012 года. С помощью трансфера Кэхилла банковский счет клуба "Болтон" пополнился на 7 миллионов фунтов. В нынешнем сезоне игрок сборной Англии провел за "Челси" всего 7 матчей во всех турнирах, причем только одну игру в английской Премьер-лиге, появившись на поле на 21 минуту.