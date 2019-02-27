Капитан "Динамо" написал письмо пленным украинским морякам

Капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук от имени всей команды обратился к пленным украинским морякам, которых незаконно удерживают в России.

Сидорчук присоединился к акции "Пиши нашим", которую начали Осман Пашаев, Лейла Омер и Наталья Красненкова.

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"Ребята, хочу выразить слова искренней благодарности за вашу службу, и сказать, что дома вас ждет вся наша большая украинская семья. Вы – сила. Вы – пример стойкости духа.

Ваше мужество, честь, храбрость, отвага и вера – это то, что останется огромным следом, который даст пример подрастающему поколению. Я знаю, вам сейчас тяжело. Как известно, именно в минуту отчаяния начинает дуть попутный ветер.

Желаю и верю, что день встречи на нашей родной земле наступит очень скоро. Жму руку каждому из вас. С большим уважением к вам – вся команда "Динамо", – написал Сидорчук.

Сегодня письма передадут в Москву.

Отметим, что на акцию одним из первых откликнулся голкипер "Шахтёра" Андрей Пятов.

Как украинские моряки стали российскими военнопленными?

25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Этот буксир был одним из трех украинских военных кораблей, которые законно направлялись из порта Одессы в порт в Мариуполе. В России заявили, что украинские корабли якобы неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.



После атаки украинские корабли продолжили идти в Мариуполь, однако при выходе из Керченского пролива пограничные суда РФ открыли огонь по украинским судам. В следствии чего 6 украинских военных моряков получили ранения.



В целом Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, являются военнопленными.