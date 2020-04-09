Капитан "Динамо" ответил Морозюку за жесткую критику клуба
Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук прокомментировал резкое заявление бывшего игрока киевлян Николая Морозюка. В феврале Николай эмоционально рассказал о внутренней жизни "Динамо".
Морозюк в интервью ютуб-каналу "Трендец" рассказал, что в "Динамо" было невозможно играть. По его словам, даже после победных матчей была депрессия.
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Капитан "Динамо" Сидорчук также дал интервью ютуб-каналу "Трендец". Он рассказал, как в команде восприняли слова Морозюка.
Я считаю, что даже если тебе есть что сказать, то это не всегда должно быть сказано на такую большую аудиторию. Это нужно делать для чего-то,
– сказал Сергей.
Он добавил, что у него хорошие отношения с Морозюком.
"Мы долго жили с ним на базе. Его слова – его решение и его мнение, которые имеют место быть. Никто в команде не обсуждал это между футболистами", – заявил Сидорчук.
Смотрите видео интервью Сидорчука
Что известно о Морозюке?
Николай провел за "Динамо" 116 матчей, забил 9 голов и отдал 24 результативные передачи. Зимой 2019-го он перешел на правах аренды в "Ризеспор". Летом 2019-го Николай стал полноценным игроком турецкого клуба.
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