Капитан "Динамо" переходит в турецкий гранд

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Сергей Сидорчук
Сергей Сидорчук / facebook.com/fcdynamoua

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук покидает киевский клуб. Футболист продолжит карьеру в турецком "Бешикташе".

По информации Tribuna.com, Сидорчук, скорее всего, перейдет на правах аренды до конца сезона.

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Как сообщает FC Dynamo Nation, Сергей уже попрощался с одноклубниками перед переходом в другой клуб. Переговоры по трансферу 28-летнего украинца близки к завершению.

В этом сезоне Сидорчук сыграл 5 матчей за "Динамо" и сделал 2 результативные передачи в чемпионате Украины против "Львова".

В свою очередь "Бешикташ" финишировал 3-м в прошлом сезоне чемпионата Турции, получив право выступать в Лиге Европы. В этом же турнире продолжит борьбу "Динамо", которое вылетело из Лиги чемпионов.

О всех официальных трансферах "Динамо" – читайте здесь.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Трансферы Динамо
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