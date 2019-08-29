Капитан "Динамо" переходит в турецкий гранд

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук покидает киевский клуб. Футболист продолжит карьеру в турецком "Бешикташе".

По информации Tribuna.com, Сидорчук, скорее всего, перейдет на правах аренды до конца сезона.

Читайте также: Из "Карпат" со скандалом ушел очередной легионер: Он сломал челюсть игроку на тренировке

Как сообщает FC Dynamo Nation, Сергей уже попрощался с одноклубниками перед переходом в другой клуб. Переговоры по трансферу 28-летнего украинца близки к завершению.

В этом сезоне Сидорчук сыграл 5 матчей за "Динамо" и сделал 2 результативные передачи в чемпионате Украины против "Львова".

В свою очередь "Бешикташ" финишировал 3-м в прошлом сезоне чемпионата Турции, получив право выступать в Лиге Европы. В этом же турнире продолжит борьбу "Динамо", которое вылетело из Лиги чемпионов.

О всех официальных трансферах "Динамо" – читайте здесь.