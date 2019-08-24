Капитан клуба АПЛ прервал рекордную серию поражений
Капитан "Астон Виллы" Джек Грилиш прервал свою серию без побед в играх Премьер-лиги, которая насчитывала 20 матчей подряд.
Антирекорд игрока прервался в домашнем поединке против "Эвертона", который открывал программу 3-го тура АПЛ.
Читайте также: Легендарный Тимощук будет играть за футзальный клуб из России
Серия звезды "вилланов" длилась еще с сезона 2014/15, в котором он потерпел поражение в двух заключительных матчах. В сезоне 2015/16 ирландец провел в Премьер-лиге 16 игр, потерпев поражение во всех.
В трех следующих кампаниях "Вилла" выступала в Чемпионшипе, поэтому Грилиш вынужденно "взял паузу". Взамен он потерпел поражения в матчах текущего сезона против "Тоттенхэма" и "Борнмута", что увеличило его стрик до 20 матчей.
Печальная серия Грилиша завершилась 23 августа, когда "Астон Вилла" победила "Эвертон" со счетом 2:0.