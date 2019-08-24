Капитан клуба АПЛ прервал рекордную серию поражений

Капитан "Астон Виллы" Джек Грилиш прервал свою серию без побед в играх Премьер-лиги, которая насчитывала 20 матчей подряд.

Антирекорд игрока прервался в домашнем поединке против "Эвертона", который открывал программу 3-го тура АПЛ.

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Серия звезды "вилланов" длилась еще с сезона 2014/15, в котором он потерпел поражение в двух заключительных матчах. В сезоне 2015/16 ирландец провел в Премьер-лиге 16 игр, потерпев поражение во всех.

В трех следующих кампаниях "Вилла" выступала в Чемпионшипе, поэтому Грилиш вынужденно "взял паузу". Взамен он потерпел поражения в матчах текущего сезона против "Тоттенхэма" и "Борнмута", что увеличило его стрик до 20 матчей.

Печальная серия Грилиша завершилась 23 августа, когда "Астон Вилла" победила "Эвертон" со счетом 2:0.