Капитан "Реала" получил дисквалификацию на два матча Лиги чемпионов

Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрел дело защитника мадридского "Реала" Серхио Рамоса, которого подозревали в умышленном получении желтой карточки в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Аяксом" (2:1).

Комитет решил дисквалифицировать испанца на два матча, хотя из-за перебора карточек он должен был пропустить лишь одну встречу.

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Таким образом, Рамос пропустит не только ответный матч с "Аяксом", но и первую встречу 1/4 финала, если "Реал" пробьется в следующую стадию турнира.

Рамос получил желтую карточку в конце первого матча против "Аякса" при счете 2:1 в пользу "сливочных". После поединка капитан мадридцев намекнул, что намеренно получил предупреждение.

Отметим, что ответный матч "Реала" и "Аякса" состоится на "Сантьяго Бернабеу" 5 марта.

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