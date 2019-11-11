Капитан сборной Франции по теннису сломал ногу, празднуя победу в финале Кубка Федерации

Капитан сборной Франции по теннису Жюльен Беннето сломал ногу, неудачно упав во время празднования победы в финале Кубка Федерации.

О неприятном инциденте сообщает журналист L'Equipe Кентен Мойни. Это произошло после того, как женская сборная Франции, капитаном которой и является Жюльен Беннето, победила в финале сборную Австралии. Все определилось в пятом матче. В решающей встрече Каролин Гарсия и Кристина Младенович обыграли хозяек корта Эшли Барти и Саманту Стосур со счетом 6:4, 6:3.

Julien Benneteau s'est cassé le pied gauche suite à une mauvaise chute pendant la soirée de célébration du titre en Fed Cup. Il en a pour 2 mois. Forcément, le golf prévu aujourd'hui avec Alexis Musialek est annulé. "Pour l'avion, c'est chiant. J'espère que ça ira pour Noël..." — Quentin Moynet (@QuentinMoynet) November 11, 2019

В гипсе бывшему теннисисту придется провести около двух месяцев.

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Стоит отметить, что сборная Франции в третий раз победила в Кубке Федераций. В предыдущий раз француженки выиграли этот турнир в 2003 году. При этом с австралийками француженки не играли с 2000 года. Беннето стал капитаном сборной Франции в Кубке Федерации в июне 2018 года, сменив на этом посту Янника Ноа.