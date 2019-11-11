Капитан сборной Франции по теннису сломал ногу, празднуя победу в финале Кубка Федерации
Капитан сборной Франции по теннису Жюльен Беннето сломал ногу, неудачно упав во время празднования победы в финале Кубка Федерации.
О неприятном инциденте сообщает журналист L'Equipe Кентен Мойни. Это произошло после того, как женская сборная Франции, капитаном которой и является Жюльен Беннето, победила в финале сборную Австралии. Все определилось в пятом матче. В решающей встрече Каролин Гарсия и Кристина Младенович обыграли хозяек корта Эшли Барти и Саманту Стосур со счетом 6:4, 6:3.
В гипсе бывшему теннисисту придется провести около двух месяцев.
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Стоит отметить, что сборная Франции в третий раз победила в Кубке Федераций. В предыдущий раз француженки выиграли этот турнир в 2003 году. При этом с австралийками француженки не играли с 2000 года. Беннето стал капитаном сборной Франции в Кубке Федерации в июне 2018 года, сменив на этом посту Янника Ноа.
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