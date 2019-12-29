Капитан сборной Канады проигнорировал гимн России на чемпионате мира по хоккею – видео
Скандалом завершился матч молодежного чемпионата мира по хоккею между сборными России и Канады (6:0).
После матча игроки российской команды отказались пожать руку капитану соперников Барретту Хейтону.
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Проблема оказалась в том, что до этого эпизода канадский игрок не снял шлем во время исполнения гимна России. Еще до рукопожатий капитан сборной России Григорий Денисенко попытался двинуться в сторону Хейтона и все выяснить, но его остановили рефери.
После того, что произошло в Twitter канадской сборной появилось обращение Хейтона, в котором он извинился за свой поступок. Канадец пояснил эпизод растерянностью, а не преднамеренным жестом неуважения.
19-летний Хейтон выступает за команду НХЛ "Аризона", представители которой избрали его на драфте 2018 года.
Поражение от россиян со счетом 0:6 стало самым крупным для молодежной сборной Канады в истории. "Кленовые листья" в следующей игре МЧМ сыграют против молодежки Германии, а Россия встретится с США.