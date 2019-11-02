Капитан сборной Украины Кравцов готов к возвращению в Суперлигу

Капитан сборной Украины по баскетболу Вячеслав Кравцов не исключает возможности возвращения в Суперлигу. Сейчас Кравцов официально находится без клуба.

По словам Вячеслава, он тренируется с "Киев-Баскет", чтобы поддерживать себя в оптимальной форме.

Читайте также: "Химик" уверенно обыграл "Николаев" в чемпионате Украины

Попросился поддержать форму, пока я без клуба, пока трудоустраиваюсь. Присутствую на всех тренировках и мне нравится подход, тренировки, стиль Багатскиса (тренер "Киев-Баскет", – Спорт24). Отсюда у них и результат. Контракт с ними? Как там политики отвечают? Нужно уходить от прямого ответа.

Но, на самом деле, я все еще в поисках вариантов за границей. Я не такой человек, который никому не нужен. Просто варианты не того калибра, который я бы хотел. Может, я немного переборчив. Возможно, из-за этого поиск команды и затянулся. Если это все затянется, возможно, подпишу контракт и с кем-то из Украины,

– сказал Кравцов для ФБУ.

В Украине 32-летний Вячеслав выступал за "Киев" и "Донецк". Также он играл в европейских чемпионатах в составе ЦСКА, "Сарагосы", "Фуэнлабрады", "Валенсии", "Бургоса" и "Эскишехира".

Вячеслав в течение двух лет выступал в регулярном чемпионате НБА в составе "Детройта" и "Финикса".