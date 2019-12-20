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Капитан сборной Украины Кравцов официально перешел в японский клуб

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Вячеслав Кравцов / fbu.ua

Капитан сборной Украины по баскетболу Вячеслав Кравцов будет выступать в японском чемпионате. Клуб "НеоФиникс" официально подтвердил подписание контракта с Кравцовым.

О переходе украинского центрового в японскую команду было известно еще месяц назад, но в расположение клуба Кравцов прибыл только на днях.

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Как сообщает сайт японского клуба, украинец подписал контракт на сезон 2019/2020.

21 декабря Кравцов сможет дебютировать в составе своей новой команды в выездном матче против "Уцумонии".

В японской лиге "НеоФеникс" идет на последнем месте в Центральной конференции.

Где выступал Кравцов? В Украине 32-летний Вячеслав выступал за "Киев" и "Донецк". Также он играл в европейских чемпионатах в составе ЦСКА, "Сарагосы", "Фуэнлабрада", "Валенсии", "Бургоса" и "Эскишехир". Вячеслав в течение двух лет выступал в регулярном чемпионате НБА в составе "Детройта" и "Финикса".

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Баскетбол
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