Капитан сборной Украины по баскетболу сделал предложение "Вице-мисс Украина": фото влюбленных
Капитан сборной Украины по баскетболу Вячеслав Кравцов сделал предложение руки и сердца. Избранницей баскетболиста стала "Вице-мисс Украина" и "Мисс Тернополь" Элина Руденко.
Фото признания сама Элина Руденко выложила в Instagram. Как говорится в описании к фото, она не ожидала этого, но ответила "да".
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Фото с девушкой активно выкладывал и сам Слава Кравцов.
Источник: 24 канал
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