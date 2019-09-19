Капитан сборной Украины по баскетболу сделал предложение "Вице-мисс Украина": фото влюбленных

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Элина Руденко и Вячеслав Кравцов
Элина Руденко и Вячеслав Кравцов

Капитан сборной Украины по баскетболу Вячеслав Кравцов сделал предложение руки и сердца. Избранницей баскетболиста стала "Вице-мисс Украина" и "Мисс Тернополь" Элина Руденко.

Фото признания сама Элина Руденко выложила в Instagram. Как говорится в описании к фото, она не ожидала этого, но ответила "да".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За минуту до PS: Я думала, что это просто фотосессия)))

Допис, поширений Elina Rudenko (@elina.ru55)

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Фото с девушкой активно выкладывал и сам Слава Кравцов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Slava Kravtsov (@slava5555)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Slava Kravtsov (@slava5555)

 

 

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Теги: LifeStyle Новости Спорта Спорт Баскетбол
Источник: 24 канал
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