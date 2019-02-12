Капитан сборной Украины по биатлону рискует пропустить остаток сезона: известна причина
Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная пропустит восьмой этап Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити.
Как сообщил старший тренер команды Андрей Прокунин, биатлонистка отправилась в Киев для прохождения медобследования в связи с проблемами со здоровьем.
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Также известно, что Елена Пидгрушная пропустит чемпионат Европы в Раубичах (Беларусь), а также может закончить выступления в этом сезоне.
Этап Кубка мира в Солт-Лейк-Сити стартует в четверг, 14 февраля. А уже 20 февраля состоятся первые гонки чемпионата Европы.
Спорт 24 сообщал, что Елена Пидгрушная эмоционально отреагировала на критику болельщиков в соцсети. На официальной странице Федерации биатлона Украины в Facebook, после комментария болельщика, что "на спортсменку давно не оглядываются соперники, потому что не помнят, когда она последний раз добегала до финиша", Пидгрушная дала развернутый ответ.