Капитан сборной Украины по биатлону рискует пропустить остаток сезона: известна причина

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Елена Пидгрушная
Елена Пидгрушная / biathlon.com.ua

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная пропустит восьмой этап Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити.

Как сообщил старший тренер команды Андрей Прокунин, биатлонистка отправилась в Киев для прохождения медобследования в связи с проблемами со здоровьем.

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Также известно, что Елена Пидгрушная пропустит чемпионат Европы в Раубичах (Беларусь), а также может закончить выступления в этом сезоне.

Этап Кубка мира в Солт-Лейк-Сити стартует в четверг, 14 февраля. А уже 20 февраля состоятся первые гонки чемпионата Европы.

Спорт 24 сообщал, что Елена Пидгрушная эмоционально отреагировала на критику болельщиков в соцсети. На официальной странице Федерации биатлона Украины в Facebook, после комментария болельщика, что "на спортсменку давно не оглядываются соперники, потому что не помнят, когда она последний раз добегала до финиша", Пидгрушная дала развернутый ответ.

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Теги: Спорт Новости биатлона Елена Пидгрушна
Источник: 24 Канал
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