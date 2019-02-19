Капитан сборной Украины рассказала, почему завершила сезон досрочно

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная, которая досрочно закончила сезон из-за проблем со здоровьем, рассказала о своем нынешнем состоянии.

По словам капитана сборной Украины по биатлону, диагноз невозможно было подтвердить в обычных условиях.

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В этой ситуации не было каких-либо прогнозов и предсказаний, только внутреннее предчувствие. Диагноз невозможно было подтвердить в обычных условиях, поэтому ни спортивный врач, ни тренер не могли предусмотреть это. За много лет в нашей команде такой случай – впервые.

"Кардиограмма в спокойном состоянии у меня и сегодня идеальная, там этого просто не видно. Ведь имею очень сильное сердце, и простая кардиограмма не показывает такой болезни. Только комплексное обследование позволило все увидеть и вовремя выявить", – рассказала украинка.

Биатлонистка не зацикливается на сроках лечения и надеется поскорее вернуться к работе.

Прогнозы по лечению довольно оптимистичны, никакой катастрофы нет. Единственное, скорее всего, лечение потребует препаратов, которые можно употреблять только с разрешения ВАДА. В ближайшие дни как раз должен встретиться со специалистом, который проведет дополнительные консультации и назначит точное лечение,

– подытожила Елена.

На данный момент Пидгрушная идет второй из украинок в общем зачете Кубка мира, занимая 36 позицию в рейтинге.

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