Капитан сборной Украины сравнил людей, которые не носят маски, с обезьянами: фото
Капитан сборной Украины Вячеслав Кравцов рекомендует своим подписчикам носить защитные маски во время пандемии коронавируса.
Кравцов выложил в Instagram видео с обезьяной и сделал параллель между животным и людьми.
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"Обезьяны не носят маску, потому что еще не эволюционировали. В человеческом мире походу тоже есть те, кого природа обделила..." – подписал видео Кравцов.
- 27 марта стало известно, что игрок сборной Украины по баскетболу Вячеслав Бобров заболел коронавирусом.
- Уже 1 апреля Бобров одолел недуг. Об этом сообщила главный врач Александровской клинической больницы Киева Людмила Антоненко.
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