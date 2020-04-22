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Капитан сборной Украины сравнил людей, которые не носят маски, с обезьянами: фото

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Вячеслав Кравцов / ФБУ

Капитан сборной Украины Вячеслав Кравцов рекомендует своим подписчикам носить защитные маски во время пандемии коронавируса.

Кравцов выложил в Instagram видео с обезьяной и сделал параллель между животным и людьми.

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"Обезьяны не носят маску, потому что еще не эволюционировали. В человеческом мире походу тоже есть те, кого природа обделила..." – подписал видео Кравцов.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Спорта Спорт Здоровье Коронавирус в Украине Баскетбол
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