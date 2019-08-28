Капитан "Шахтера" неожиданно заявил о желании покинуть команду
Капитан донецкого "Шахтера" Тайсон выразил желание покинуть клуб и перейти в итальянскую "Рому".
Бразилец опубликовал в Instagram пост, в котором обратился с просьбой отпустить его.
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"Позвольте мне уйти. Благодарю Бога за все", – написал Тайсон.
В июле в СМИ уже сообщалось, что Тайсон может перебраться в "Рому". Капитан "горняков" рассматривается в качестве замены Стефану Эль-Шаарави, который на тот момент еще не сделал трансфер в китайский "Шанхай Шэньхуа".
Тайсон перешел в "Шахтер" зимой 2013 года из "Металлиста" за 16 миллионов евро. Действующий контракт бразильца с горняками действует до 2021 года.
В нынешнем сезоне 31-летний вингер провел 5 матчей за "Шахтер", отметившись 2 голами и 4 результативными передачами.
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