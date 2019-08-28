Капитан "Шахтера" неожиданно заявил о желании покинуть команду

Капитан донецкого "Шахтера" Тайсон выразил желание покинуть клуб и перейти в итальянскую "Рому".

Бразилец опубликовал в Instagram пост, в котором обратился с просьбой отпустить его.

Ого! "Шахтер" назвал сумму, за которую отпустит лидера команды в европейский топ-клуб

"Позвольте мне уйти. Благодарю Бога за все", – написал Тайсон.

В июле в СМИ уже сообщалось, что Тайсон может перебраться в "Рому". Капитан "горняков" рассматривается в качестве замены Стефану Эль-Шаарави, который на тот момент еще не сделал трансфер в китайский "Шанхай Шэньхуа".

Тайсон перешел в "Шахтер" зимой 2013 года из "Металлиста" за 16 миллионов евро. Действующий контракт бразильца с горняками действует до 2021 года.

В нынешнем сезоне 31-летний вингер провел 5 матчей за "Шахтер", отметившись 2 голами и 4 результативными передачами.

Читайте также: "Шахтер" прогнозируемо поиздевался над "Мариуполем" и отпраздновал 150-летие Донецка: видео