Капитан "Шахтера" неожиданно заявил о желании покинуть команду

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Тайсон покинет "Шахтер"
Тайсон покинет "Шахтер" / ФК "Шахтер"

Капитан донецкого "Шахтера" Тайсон выразил желание покинуть клуб и перейти в итальянскую "Рому".

Бразилец опубликовал в Instagram пост, в котором обратился с просьбой отпустить его.

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"Позвольте мне уйти. Благодарю Бога за все", – написал Тайсон.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

let me go!.. thanks God for everything ‍♂️7️⃣

Публикация от Taison Barcellos Freda (@taisonfreda7)

В июле в СМИ уже сообщалось, что Тайсон может перебраться в "Рому". Капитан "горняков" рассматривается в качестве замены Стефану Эль-Шаарави, который на тот момент еще не сделал трансфер в китайский "Шанхай Шэньхуа".

Тайсон перешел в "Шахтер" зимой 2013 года из "Металлиста" за 16 миллионов евро. Действующий контракт бразильца с горняками действует до 2021 года.

В нынешнем сезоне 31-летний вингер провел 5 матчей за "Шахтер", отметившись 2 голами и 4 результативными передачами.

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Теги: Футбол Спорт Рома Шахтер
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