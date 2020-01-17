Капитан "Шахтера" Тайсон празднует два дня рождения

У бразильского капитана "Шахтера" Тайсона два дня рождения: 13 и 17 января.

По официальным данным день рождения капитана "Шахтера" – 13 января. В этот день его поздравляет клуб, спортивные медиа, товарищи по команде. В украинской Википедии также указана информация о 13 января.

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И казалось бы, что до следующего праздника ждать еще год, но не тут-то было. 17 января Тайсон также не обделен поздравлениями. В этот день ему пожелали теплые слова родственники, партнеры-соотечественники в клубе и бившие партнеры по сборной.

И сам Тайсон отмечает свой день рождения 17 числа. Португальская Википедия также поддерживает версию с 17 числом.

Неизвестно, почему соотечественники считают, что у Тайсона день рождения именно 17 января, а в Украине его поздравляют на четыре дня раньше. Бразилец ни разу не рассказывал об этом факте своей жизни.

В текущем сезоне Тайсон провел за "Шахтер" 20 матчей во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал 6 результативных передач.