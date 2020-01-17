24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Капитан "Шахтера" Тайсон празднует два дня рождения

33 Читати новину українською
Тайсон / ФК "Шахтер"

У бразильского капитана "Шахтера" Тайсона два дня рождения: 13 и 17 января.

По официальным данным день рождения капитана "Шахтера" – 13 января. В этот день его поздравляет клуб, спортивные медиа, товарищи по команде. В украинской Википедии также указана информация о 13 января.

Смотрите также: Лидер "Шахтера" кардинально изменил внешность в отпуске: фото

И казалось бы, что до следующего праздника ждать еще год, но не тут-то было. 17 января Тайсон также не обделен поздравлениями. В этот день ему пожелали теплые слова родственники, партнеры-соотечественники в клубе и бившие партнеры по сборной. 

И сам Тайсон отмечает свой день рождения 17 числа. Португальская Википедия также поддерживает версию с 17 числом.

Неизвестно, почему соотечественники считают, что у Тайсона день рождения именно 17 января, а в Украине его поздравляют на четыре дня раньше. Бразилец ни разу не рассказывал об этом факте своей жизни.

В текущем сезоне Тайсон провел за "Шахтер" 20 матчей во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал 6 результативных передач.

Голодная кутья или Второй Святвечер: что приготовить в канун Крещения – рецепты постных блюд
сегодня
7372
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Новости Спорта Шахтер Спорт
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 21:37 Капитан "Шахтера" Тайсон празднует два дня рождения
Юрій Семенюк 33
16 января 14:30 Зимние Юношеские Олимпийские игры 2020: медальный зачет
Юрій Семенюк 1788
сегодня 15:59 Украинский клуб расторг соглашение с футболистом после демонстративного путешествия в Россию
Юрій Семенюк 370
сегодня 10:51 Коломойский назвал причину исчезновения "Днепра"
Юрій Семенюк 238
сегодня 09:57 Трансферы команд УПЛ: зима 2020
Ігор Саджениця 1580
Новости
Больше новостей
Залиште відгук