Группа официальных дилеров в Киеве Winner Automotive официально стала спонсором "Динамо". Стороны заключили соглашение сроком на два года.

Стороны договорились о сотрудничестве в рамках рекламы

О подписании контракта на два года сообщает официальный сайт "Динамо".

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Стороны договорились о сотрудничестве в рамках рекламы во время матчей, промоакций, а также социальных проектов.

Что известно о Winner

История Winner в Украине началась в 1992 году. Сегодня компания имеет широкую линейку брендов и собственную дилерскую сеть Winner Automotive, что обеспечивает полный комплекс услуг по продаже и обслуживанию автомобилей.

В нее входят:

автоцентр Winner Automotive на Петровке, где представлены бренды Ford, Volvo, и уже в мае 2020 года открыт официальный сервис французского бренда Renault,

автоцентр Jaguar Land Rover Киев Аэропорт,

Porsche Центр Киев Аэропорт,

единственный официальный дилерский центр Bentley Kyiv.

Кто партнеры "Динамо"