Карантин не помеха: "Динамо" подписало контракт с новым спонсором
Группа официальных дилеров в Киеве Winner Automotive официально стала спонсором "Динамо". Стороны заключили соглашение сроком на два года.
Стороны договорились о сотрудничестве в рамках рекламы
О подписании контракта на два года сообщает официальный сайт "Динамо".
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Стороны договорились о сотрудничестве в рамках рекламы во время матчей, промоакций, а также социальных проектов.
Что известно о Winner
История Winner в Украине началась в 1992 году. Сегодня компания имеет широкую линейку брендов и собственную дилерскую сеть Winner Automotive, что обеспечивает полный комплекс услуг по продаже и обслуживанию автомобилей.
В нее входят:
- автоцентр Winner Automotive на Петровке, где представлены бренды Ford, Volvo, и уже в мае 2020 года открыт официальный сервис французского бренда Renault,
- автоцентр Jaguar Land Rover Киев Аэропорт,
- Porsche Центр Киев Аэропорт,
- единственный официальный дилерский центр Bentley Kyiv.
Кто партнеры "Динамо"
- New Balance
- lifecell
- Favbet
- "Моршинская"
- "Добробут"
- СК "Арма"
- "Арбер"
- Pizza di Casa
- Стоматология "Св. Ирина"
- Jeunesse
- WIFIBAR