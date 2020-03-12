Карантин в Украине: все футбольные матчи по 3 апреля пройдут без зрителей – решение УАФ

Исполком УАФ принял меры относительно выполнения постановления Кабмина Украины о предотвращении распространения коронавируса в стране.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Несколько ранее Два ближайших тура УПЛ официально пройдут без зрителей – среди них матч "Динамо" и "Шахтера"

Решено в период с 12 марта по 3 апреля 2020 года проводить без зрителей матчи УПЛ, Кубка Украины, чемпионатов U-21 и U-19, ПФЛ, высшей лиги чемпионата Украины среди женских команд и Экстра-лиги, Кубка Украины по футзалу.

Также есть условие, что число лиц, задействованных в организации и проведении матча, не должно превышать 200 человек.

Исполком обязал приостановить проведение всех соревнований ДЮФЛ, футзальных детско-юношеских соревнований и соревнований среди девичьих команд во всех возрастных категориях с 12 марта по 3 апреля.

УАФ поручит региональным ассоциациям футбола принять решение о приостановлении или проведения без зрителей соревнований областного, районного и городского уровня.

Из-за коронавируса в Украине действует карантин: что известно

11 марта Кабмин объявил, что с 12 марта вводятся карантин на общенациональном уровне. Действовать он будет до 3 апреля.

Во всех учебных заведениях Украины отменили обучение.

Запрещено проводить массовые мероприятия, в которых принимают участие более 200 человек. Это – культурные события, спортивные и развлекательные мероприятия.

Запрет не касается мер государственной необходимости.

Украина также закрывает все пункты пропуска на своих границах.