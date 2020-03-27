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Каратистка Терлюга показала яркую тренировку дома: видео

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Украинская каратистка Анжелика Терлюга активно поддерживает физическую форму дома во время карантина. Спортсменка призывает оставаться дома и тренироваться вместе с ней.

Этой интервальной тренировкой каратистка поделилась с болельщиками в своем Инстаграме.

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Это не первая тренировка. которой делится спортсменка в своих соцсетях. Теперь она выложила ролик Табаты на четыре минуты.

Что такое табата?
Это интенсивная интервальная тренировка длительностью всего 4 минуты. Упражнения Табаты эффективно разгоняют метаболизм, в результате чего тело продолжает сжигать жиры в течение еще нескольких часов. Считается, что за минуту такой тренировки организм теряет около 13,5 калорий. Систему Табата еще в 1996 году предложил японский врач Изуми Табата.

Табата,
– коротко подписала спортсменка.

Отметим, что Анжелика Терлюга стала первой в истории Украины каратисткой, которая получила лицензию на Олимпиаду. По решению МОК Олимпиаду-2020 была перенесена на 2021 год из-за пандемии коронавирус.

Достижения Анжелики Терлюги просто поражают. Спортсменка поделилась эмоциями в инстаграме.

Вы никогда не знаете, что может принести для вас новый день. Я была самой счастливой девушкой в мире, потому что официально получила лицензию. Сегодня я увидела темное облако. Олимпийские игры перенесли на 2021 год. Сейчас я не вижу выхода, но стараюсь оставаться сильной и никогда не сдаваться. Это мой единственный комментарий о ситуации,
– поделилась эмоциями Терлюга.

Достижения Анжелики Терлюги

  • Чемпионка Европы в личном (2018) и командном кумитэ (2017, 2019).
  • Серебряная призерка чемпионата Европы 2016 (личное кумитэ). Бронзовый призер чемпионата Европы 2014 (командное кумитэ), 2017 (личное кумитэ).
  • Серебряный призер Европейских игр 2019.
  • Десятикратная победительница турниров серии Каратэ 1 Премьер-лига: Кобург (2015), Роттердам (2017), Лейпциг (2017), Берлин (2018), Париж (2019), Рабат (2019), Шанхай (2019), Токио (2019), Москва (2019), Дубай (2020).
  • Пять раз становилась победительницей турниров серии Каратэ 1 Серия А: Зальцбург (2017), Окинава (2017), Сантьяго (2018, 2020), Шанхай (2018).
  • Двукратная обладательница титула Grand Winner KARATE1 2017, 2019.
  • Трижды поднималась на вторую ступеньку пьедестала турниров серии Каратэ 1 Премьер-лига: Париж (2016), Дубай (2019), Париж (2020).
  • Шесть раз становилась бронзовым призером турниров серии Каратэ 1 Премьер-лига: Зальцбург (2011, 2019), Шарм-эль-Шейх (2016), Роттердам (2016, 2018), Париж (2018).
  • Серебряная призерка турниров серии Каратэ 1 Серия А: Сантьяго (2019).
  • В 2019 году в Зальцбурге стала бронзовым призером турниров серии Каратэ 1 Серия А.
  • Чемпионка Европы среди студентов 2011 года (командное кумитэ).
  • Бронзовая призерка чемпионата Европы среди студентов 2011 года (личное кумитэ).
  • Неоднократная чемпионка Украины в личном кумитэ.

 

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Автор: София Кулай
Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Олимпиада-2020 Карате Новости Спорта Спорт
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