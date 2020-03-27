Каратистка Терлюга показала яркую тренировку дома: видео

Украинская каратистка Анжелика Терлюга активно поддерживает физическую форму дома во время карантина. Спортсменка призывает оставаться дома и тренироваться вместе с ней.

Этой интервальной тренировкой каратистка поделилась с болельщиками в своем Инстаграме.

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Это не первая тренировка. которой делится спортсменка в своих соцсетях. Теперь она выложила ролик Табаты на четыре минуты.

Что такое табата?

Это интенсивная интервальная тренировка длительностью всего 4 минуты. Упражнения Табаты эффективно разгоняют метаболизм, в результате чего тело продолжает сжигать жиры в течение еще нескольких часов. Считается, что за минуту такой тренировки организм теряет около 13,5 калорий. Систему Табата еще в 1996 году предложил японский врач Изуми Табата.

Табата,

– коротко подписала спортсменка.

Отметим, что Анжелика Терлюга стала первой в истории Украины каратисткой, которая получила лицензию на Олимпиаду. По решению МОК Олимпиаду-2020 была перенесена на 2021 год из-за пандемии коронавирус.

Достижения Анжелики Терлюги просто поражают. Спортсменка поделилась эмоциями в инстаграме.

Вы никогда не знаете, что может принести для вас новый день. Я была самой счастливой девушкой в мире, потому что официально получила лицензию. Сегодня я увидела темное облако. Олимпийские игры перенесли на 2021 год. Сейчас я не вижу выхода, но стараюсь оставаться сильной и никогда не сдаваться. Это мой единственный комментарий о ситуации,

– поделилась эмоциями Терлюга.

Достижения Анжелики Терлюги

Чемпионка Европы в личном (2018) и командном кумитэ (2017, 2019).

Серебряная призерка чемпионата Европы 2016 (личное кумитэ). Бронзовый призер чемпионата Европы 2014 (командное кумитэ), 2017 (личное кумитэ).

Серебряный призер Европейских игр 2019.

Десятикратная победительница турниров серии Каратэ 1 Премьер-лига: Кобург (2015), Роттердам (2017), Лейпциг (2017), Берлин (2018), Париж (2019), Рабат (2019), Шанхай (2019), Токио (2019), Москва (2019), Дубай (2020).

Пять раз становилась победительницей турниров серии Каратэ 1 Серия А: Зальцбург (2017), Окинава (2017), Сантьяго (2018, 2020), Шанхай (2018).

Двукратная обладательница титула Grand Winner KARATE1 2017, 2019.

Трижды поднималась на вторую ступеньку пьедестала турниров серии Каратэ 1 Премьер-лига: Париж (2016), Дубай (2019), Париж (2020).

Шесть раз становилась бронзовым призером турниров серии Каратэ 1 Премьер-лига: Зальцбург (2011, 2019), Шарм-эль-Шейх (2016), Роттердам (2016, 2018), Париж (2018).

Серебряная призерка турниров серии Каратэ 1 Серия А: Сантьяго (2019).

В 2019 году в Зальцбурге стала бронзовым призером турниров серии Каратэ 1 Серия А.

Чемпионка Европы среди студентов 2011 года (командное кумитэ).

Бронзовая призерка чемпионата Европы среди студентов 2011 года (личное кумитэ).

Неоднократная чемпионка Украины в личном кумитэ.

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