Каратистка Терлюга показала яркую тренировку дома: видео
Украинская каратистка Анжелика Терлюга активно поддерживает физическую форму дома во время карантина. Спортсменка призывает оставаться дома и тренироваться вместе с ней.
Этой интервальной тренировкой каратистка поделилась с болельщиками в своем Инстаграме.
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Это не первая тренировка. которой делится спортсменка в своих соцсетях. Теперь она выложила ролик Табаты на четыре минуты.
Что такое табата?
Это интенсивная интервальная тренировка длительностью всего 4 минуты. Упражнения Табаты эффективно разгоняют метаболизм, в результате чего тело продолжает сжигать жиры в течение еще нескольких часов. Считается, что за минуту такой тренировки организм теряет около 13,5 калорий. Систему Табата еще в 1996 году предложил японский врач Изуми Табата.
Табата,
– коротко подписала спортсменка.
Отметим, что Анжелика Терлюга стала первой в истории Украины каратисткой, которая получила лицензию на Олимпиаду. По решению МОК Олимпиаду-2020 была перенесена на 2021 год из-за пандемии коронавирус.
Достижения Анжелики Терлюги просто поражают. Спортсменка поделилась эмоциями в инстаграме.
Вы никогда не знаете, что может принести для вас новый день. Я была самой счастливой девушкой в мире, потому что официально получила лицензию. Сегодня я увидела темное облако. Олимпийские игры перенесли на 2021 год. Сейчас я не вижу выхода, но стараюсь оставаться сильной и никогда не сдаваться. Это мой единственный комментарий о ситуации,
– поделилась эмоциями Терлюга.
Достижения Анжелики Терлюги
- Чемпионка Европы в личном (2018) и командном кумитэ (2017, 2019).
- Серебряная призерка чемпионата Европы 2016 (личное кумитэ). Бронзовый призер чемпионата Европы 2014 (командное кумитэ), 2017 (личное кумитэ).
- Серебряный призер Европейских игр 2019.
- Десятикратная победительница турниров серии Каратэ 1 Премьер-лига: Кобург (2015), Роттердам (2017), Лейпциг (2017), Берлин (2018), Париж (2019), Рабат (2019), Шанхай (2019), Токио (2019), Москва (2019), Дубай (2020).
- Пять раз становилась победительницей турниров серии Каратэ 1 Серия А: Зальцбург (2017), Окинава (2017), Сантьяго (2018, 2020), Шанхай (2018).
- Двукратная обладательница титула Grand Winner KARATE1 2017, 2019.
- Трижды поднималась на вторую ступеньку пьедестала турниров серии Каратэ 1 Премьер-лига: Париж (2016), Дубай (2019), Париж (2020).
- Шесть раз становилась бронзовым призером турниров серии Каратэ 1 Премьер-лига: Зальцбург (2011, 2019), Шарм-эль-Шейх (2016), Роттердам (2016, 2018), Париж (2018).
- Серебряная призерка турниров серии Каратэ 1 Серия А: Сантьяго (2019).
- В 2019 году в Зальцбурге стала бронзовым призером турниров серии Каратэ 1 Серия А.
- Чемпионка Европы среди студентов 2011 года (командное кумитэ).
- Бронзовая призерка чемпионата Европы среди студентов 2011 года (личное кумитэ).
- Неоднократная чемпионка Украины в личном кумитэ.
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