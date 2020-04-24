Карьере Уайлдера конец: президент WBC оценил шансы американца выиграть у Фьюри

Третий бой между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри должен состояться уже в этом году. В феврале британец досрочно победил Деонтея и завоевал титул чемпиона мира по версии WBC. Уайлдер решил воспользоваться правом на реванш, но бой пока не удается организовать из-за пандемии коронавируса.

Президент WBC Маурісіо Сулейман поділився думкою щодо шансів Уайлдера повернути собі пояс. Сулейман вважає, що друга поспіль поразка від Ф'юрі може поставити хрест на кар'єрі американця, інформує vRINGe.

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Уайлдер – дуже гордий. Він програв. Він знає, що програв. Але він також знає, що у нього є все для того, щоб побити Ф'юрі. І він знає, що йому більше нічого втрачати. З одного боку, поразка в його випадку – це не так і страшно, адже він вже програвав Ф'юрі раніше. Все що йому потрібно – вийти на ринг і перемогти. Але, з іншого боку, в разі повторної поразки його кар'єрі кінець,

– вважає Сулейман.

Сулейман також переконаний, що відстрочка бою на руку Уайлдеру. Це допоможе американцю оклигати від болючої поразки.

"Передбачалося, що реванш відбудеться 18 липня. Але це було б занадто рано для нього. Адже попередній бій він програв, до того ж достроково. Йому потрібно спершу відновитися. І психологічно, і фізично.

Адже це дуже непросто. Адже він раніше ніколи не програвав, п'ять років був чемпіоном світу і тут таке... Повірте, це дуже непросте завдання. Тому я вважаю, що затримка йому на руку. Знаю, що зараз він почуває себе відмінно. Він воїн, справжній звір, монстр. І у нього з'явилася неймовірна мотивація", – зазначив президент WBC.

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Ф'юрі – Уайлдер: головне про протистояння

Перша зустріч боксерів у ринзі відбулася 1-го грудня 2018 року. Ф'юрі двічі побував у нокдауні, але бій завершився нічиєю.

Після поєдинку рефері в ринзі отримав шквал критики на свою адресу, адже надто довго відраховував Ф'юрі нокдаун. Тайсон уникнув дострокової поразки.

Другий поєдинок між Ф'юрі та Уайлдером відбувся 22 лютого 2020 року. Цього разу Ф'юрі повністю володів перевагою і завершив бій на свою користь вже у сьомому раунді.

Рефері зупинив одностороннє побиття Уайлдера і Тайсон переміг технічним нокаутом.

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Протягом поєдинку Тайсон двічі відправив американця у нокдаун. І тільки один суддя віддав Деонтею перемогу бодай в одному раунді поєдинку.

Для Уайлдера це перша поразка у професійній кар'єрі. Американець мав 11-річну серію без поразок.

Натомість Ф'юрі досі не знає гіркоти поразок. Окрім того, Тайсон став першим в історії боксером, який володів усіма титулами в суперважкій вазі.

Після бою Уайлдер, виправдовуючись, заявив, що причиною поразки став важкий костюм, в якому він виходив у ринг.

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