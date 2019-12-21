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Карло Анчелотти – новый главный тренер "Эвертона"

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Карло Анчелотти

Английский клуб "Эвертон" объявил о подписании контракта с тренером Карло Анчелотти.

60-летний тренер подписал контракт до 2024 года и уже 21 декабря посетит матч "Эвертона" против "Арсенала" на "Гудисон Парк".

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Анчелотти был уволен из "Наполи" на прошлой неделе после того, как команда пробилась в плей-офф Лиги чемпионов. На тренерском мостике Карло сменил бывший подопечный Дженнаро Гаттузо.

"Эвертон" в начале декабря уволил своего наставника Марку Силву. Ранее Анчелотти уже работал в АПЛ с "Челси" в 2009-2011 годах, и в 2010 году привел команду к чемпионству.

На данный момент "Эвертон" находится на 16 месте турнирной таблицы чемпионата Англии, имея в своем активе лишь 18 очков после 17 сыгранных туров.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Футбол Карло Анчелотти
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