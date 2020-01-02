Умер Карлос Де Леон – легендарный боксер-рекордсмен

1 января в возрасте 60 лет скончался легендарный пуэрториканский боксер Карлос Де Леон. Он умер в Буффало (Нью-Йорк, США).

О смерти боксера сообщает мировой боксерский совет (WBC). О деталях смерти Карлоса Де Леона пока не сообщается.

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"Семья WBC с грустью сообщает о внезапной смерти одного из крупнейших чемпионов в тяжелом весе Карлоса Де Леона. Мы присоединяемся к его семье в горе. Больше информации будет доступно позже сегодня", – говорится в сообщении.

Что известно о Карлосе Де Леона?

Он был одним из первых чемпионов в тяжелом весе (на тот момент лимит 86,2 килограмма). Начал карьеру в профессионалах в 1974 году, взял титул по версии WBC в 1980 году – победил Марвина Кеймела.

В 1982 году проиграл нокаутом Эсти Гордону, но в следующем году вернул титул в реванше, благодаря чему вписал свое имя в историю, став первым двукратным чемпионом дивизиона.

За свою карьеру Де Леон записал еще один интересный рекорд – он единственный в истории четырехкратный чемпион крузервейта. В период с 1984 по 1985 и с 1986 до 1987 владел также титулом чемпиона мира по версии журнала The Ring.

Завершил карьеру в 1995 году после двух подряд досрочных поражений Корри Сандерсу и Брайану Нильсену с рекордом 53-8-1, 33 КО.