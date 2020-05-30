В "Карпатах" обнаружили коронавирус, матч с "Мариуполем" отменен
У футболистов и персонала львовских "Карпат" обнаружили положительный тест на COVID-19. Игроки львовян распущены по домам и ждут повторного тестирования на коронавирус.
Тренировка "Карпат" перед матчем с "Мариуполем" отменена, а сам матч под угрозой срыва. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
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Тестирование на COVID-19 обнаружило положительные результаты у отдельных игроков и среди персонала львовских "Карпат". Инфицированные сразу же были переведены на режим самоизоляции, симптомы заболевания отсутствуют. Руководство Украинской Ассоциации Футбола и Украинской Премьер-лиги было оперативно уведомлено о ситуации в лагере команды. Ожидаем, что вскоре будет официально принято решение о невозможности проведения календарного матча "Карпаты" – "Мариуполь", – говорится в сообщении.
Главное о ситуации в "Карпатах"
- "Карпаты" находятся на последнем месте турнирной таблицы чемпионата Украины, имея в своем активе лишь 14 очков после 23 сыгранных туров.
- Зимой "Карпаты" могли стать народным клубом, однако в итоге процесс передачи прав в городском совете был провален.
- Бывший вице-президент "Карпат" Олег Смалийчук выкупил долю Петра Дыминского во львовском клубе.