У футболистов и персонала львовских "Карпат" обнаружили положительный тест на COVID-19. Игроки львовян распущены по домам и ждут повторного тестирования на коронавирус.

Тренировка "Карпат" перед матчем с "Мариуполем" отменена, а сам матч под угрозой срыва. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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Тестирование на COVID-19 обнаружило положительные результаты у отдельных игроков и среди персонала львовских "Карпат". Инфицированные сразу же были переведены на режим самоизоляции, симптомы заболевания отсутствуют. Руководство Украинской Ассоциации Футбола и Украинской Премьер-лиги было оперативно уведомлено о ситуации в лагере команды. Ожидаем, что вскоре будет официально принято решение о невозможности проведения календарного матча "Карпаты" – "Мариуполь", – говорится в сообщении.

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