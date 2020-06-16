"Карпаты" вышли из карантина: сколько футболистов остались больными COVID-19
Во вторник, 16-го июня, прошло 15 суток после объявления вынужденного карантина у "Карпат" из-за вспышки COVID-19. Команда выходит из карантина и готовится к матчу с "Олимпиком".
"Карпаты" начали подготовку к матчу с "Олимпиком"
"Карпаты" сообщают, что в течение карантина игроки и работники клуба находились в режиме самоизоляции. Футболисты и работники клуба прошли ПЦР-тестирование.
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По состоянию на 16 июня 8 игроков и 5 работников ФК "Карпаты" все еще имеют признаки коронавируса и продолжают оставаться изолированными.
В клубе убеждают, что у этих людей не было контактов с другими игроками.
Острые симптомы у инфицированных отсутствуют, за исключением утраченных вкусовых и обонятельных свойств. Все футболисты находятся дома и регулярно отчитываются о состоянии своего здоровья,
– говорится в сообщении.
Также "Карпаты" сообщили о более плохом состоянии трех работников клуба старшего возраста.
"Они находятся в больницах и получают всю необходимую медицинскую помощь. Их состояние стабильно удовлетворительное, наблюдается улучшение", – отметили в клубе.
"Карпаты" начнут тренировочный процесс со всеми здоровыми игроками. В основной состав привлекут группу юных футболистов.
"Подготовка к возобновлению сезона будет проходить исключительно в закрытом режиме, без допуска каких-либо посторонних лиц", – говорится в сообщении.
Коронавирус в "Карпатах": главное
- Во время подготовки "Карпат" к матчу чемпионата Украины против "Мариуполя" у футболистов и персонала "Карпат" выявили положительные тесты на COVID-19.
- Из-за этого поединок "Карпаты" – "Мариуполь" не состоялся 31 мая. Также были перенесены поединки с "Ворсклой" и СК "Днепр-1".
- Сообщалось, что "Карпаты" проводили командные тренировки, не зная результатов предыдущего тестирования.
- 1 июня "Карпаты" прошли повторное тестирование, в результате которого меньше половины тестов дали положительные результаты.
- Всего тест сдали 65 человек. С тех пор "Карпаты" официально ушли на двухнедельный карантин.